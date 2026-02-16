Karneval im Kreis Ahrweiler Fröhliche Fliegenpilze feiern im Hönninger Zug Frank Bugge 16.02.2026, 17:30 Uhr

i Die Fliegenpilze aus Hönningen ziehen angeblich noch nicht direkt die Männer an. Frank Bugge

Auch in Hönningen waren am Rosenmontag die Jecken los. Ein Zoch mit 15 Gruppen zog durch den Ort – darunter Fliegenpilze und Highlander. Für die Karnevalisten eine große Gaudi.

Mit ihrem Rosenmontagsumzug mit 15 Programmpunkten und nach dem Regen am Ende sogar unter Sonnenhimmel zeigte die 1953 gegründete KG Rot-Weiß Hönningen einmal mehr, wer das Sagen über Stimmung und gute Laune am Beginn der Oberen Ahr hat. Unterstützung gab es aus den Nachbarorten, deren karnevalistischen Gruppen die Chance nutzen, einmal mehr mit einer Fußgruppe oder einem vom Traktor gezogenen Wagen mit Beschallung bei einem Zug dabei zu sein ...







