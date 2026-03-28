Ära im Ahrkreis endet Fritz Langenhorst übergibt Kreissportbund an Nachfolger Jochen Tarrach 28.03.2026, 12:00 Uhr

i Die Neuen: Ralph Schulze als Vorsitzender des Kreissportbundes (Bildmitte), sein Stellvertreter Björn Wiek (2. von rechts) und Sportabzeichenobmann Jakob Renn (2. von links). Es gratulieren Fritz Langenhorst und Präsidentin Monika Sauer. Jochen Tarrach

Beim Kreissportbund Ahrweiler geht eine Ära zu Ende: Fritz Langenhorst hat nach 31 Jahren die Verantwortung an seinen Nachfolger übergeben. Während der Feierstunde gab es auch viel Lob von der Sportbundpräsidentin des Landes.

Nach 31 Jahren im Amt wurde am Mittwoch der Sportkreisvorsitzende Fritz Langenhorst aus Ramersbach innerhalb der Sitzung des Sportkreistages Ahrweiler aus seinem Amt verabschiedet. „Es ist Zeit, neue Gesichter an die Spitze des Sports im Kreis Ahrweiler zu bringen“, erklärte der inzwischen 82-jährige Langenhorst, der noch innerhalb der Sitzung zum Ehrensportkreisvorsitzenden ernannt und von Sportbundpräsidentin Rheinland-Pfalz, Monika Sauer, ...







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