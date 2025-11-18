Neue Pläne für Dorfmitte Frischzellenkur für Heppingens historisches Herzstück Jochen Tarrach 18.11.2025, 12:30 Uhr

i Ein tristes Bild gibt derzeit der Pantaleons-Platz in der Dorfmitte von Heppingen ab. Das soll sich nun ändern. Erste Pläne wurden nun im Ortsbeirat vorgestellt. Jochen Tarrach

Mitten in Heppingen soll es größere bauliche Veränderungen geben. Sowohl das Feuerwehr- als auch das Backesgebäude am Pantaleon-Platz sind aufgrund von Schäden nicht mehr zu retten. Im Ortsbeirat wurden nun Pläne für eine Umgestaltung vorgestellt.

Der Pantaleons-Platz als historisches Herzstück von Heppingen am Fuße der Landskrone soll in den nächsten Jahren sein Erscheinungsbild ändern. Dort sollen die ersten öffentlichen Maßnahmen der begonnenen Dorferneuerung greifen und aus dem historischen Ortskern einen schmucken Dorfplatz machen.







