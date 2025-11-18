Frischzellenkur für Heppingens historisches Herzstück

Mitten in Heppingen soll es größere bauliche Veränderungen geben. Sowohl das Feuerwehr- als auch das Backesgebäude am Pantaleon-Platz sind aufgrund von Schäden nicht mehr zu retten. Im Ortsbeirat wurden nun Pläne für eine Umgestaltung vorgestellt.
Der Pantaleons-Platz als historisches Herzstück von Heppingen am Fuße der Landskrone soll in den nächsten Jahren sein Erscheinungsbild ändern. Dort sollen die ersten öffentlichen Maßnahmen der begonnenen Dorferneuerung greifen und aus dem historischen Ortskern einen schmucken Dorfplatz machen.