Hilfe für Adenau wächst weiter
Frischer Wind für den Verein „Markt für Leib und Seele“
Der Vorstand (von links): Christa Terzer-Rösner (1. Vorsitzende und Schriftführerin), Rolf Dung (2. Vorsitzender), Petra Goeden
Der Vorstand (von links): Christa Terzer-Rösner (1. Vorsitzende und Schriftführerin), Rolf Dung (2. Vorsitzender), Petra Goeden (Kassenwartin)
Werner Dreschers

Neuer Vorstand und frischer Rückenwind für den Markt für Leib und Seele: Spendenbereitschaft steigt, Ehrenamt sichert die Versorgung Bedürftiger. Aktionstage und Kooperationen zeigen, wie lokale Solidarität wirkt.

Lesezeit 3 Minuten
Der Verein „Markt für Leib und Seele“ in Adenau unterstützt Bedürftige mit einwandfreien, haltbaren Lebensmitteln, die er von Einzelhandelsbetrieben und Discountern, von Bäckereien und Drogeriemärkten unentgeltlich zur Weitergabe erhält. Er leistet damit einen wichtigen Beitrag im sozialen Sektor.

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