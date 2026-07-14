Kanzler in Bad Neuenahr
Friedrich Merz besichtigt die Baustelle Kurpark
Auf Baustellenbesichtigung im Kurpark: Sabine Bätzing-Lichtenthäler (stellvertretende Ministerpräsidentin; von links), Gordon S
Auf Baustellenbesichtigung im Kurpark: Sabine Bätzing-Lichtenthäler (stellvertretende Ministerpräsidentin; von links), Gordon Schnieder (Ministerpräsident), Bundeskanzler Friedrich Merz und Pascal Rowald (Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler).
Martin Gausmann

Kurz vor der Gedenkveranstaltung in Ahrweiler besucht Bundeskanzler Friedrich Merz die Baustelle Kurpark in Bad Neuenahr. Dort unterhält er sich auch mit Akteuren der Blaulichtfamilie im Ahrtal, die kleine Auszüge aus dem Austausch wiedergeben. 

Lesezeit 3 Minuten
Bundeskanzler Friedrich Merz besichtigt am Dienstagabend, 14. Juli, an der Seite von Ministerpräsident Gordon Schnieder (beide CDU), dessen Stellvertreterin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und Pascal Rowald (CDU), Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Baustelle Kurpark.
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