Schlüssel für die Möhnen Friedliche Übernahme der Macht im Ringener Rathaus Thomas Weber 12.02.2026, 12:44 Uhr

i Das ist ihr Tag: die Bengener Möhne gibt es seit 70 Jahren. Thomas Weber

In der Grafschaft gab es keinen Widerstand bei der Übernahme des Rathauses durch die Möhnen an Weiberfastnacht. Jetzt kann die jecke Zeit so richtig losgehen!

Kampflos haben sich am frühen Donnerstagmorgen der Grafschafter Bürgermeister Achim Juchem und seine Beigeordneten der Übermacht von Möhnen und weiteren Karnevalisten ergeben und die Schlüssel des Rathauses rausgerückt. Dass es gar keinen Zweck haben wird, Widerstand zu leisten, war allen Beteiligten schon früh am Morgen klar, weshalb sie wohl auch alle ohne Krawatte um den närrischen Hals zur Arbeit anrückten.







