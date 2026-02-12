In der Grafschaft gab es keinen Widerstand bei der Übernahme des Rathauses durch die Möhnen an Weiberfastnacht. Jetzt kann die jecke Zeit so richtig losgehen!
Kampflos haben sich am frühen Donnerstagmorgen der Grafschafter Bürgermeister Achim Juchem und seine Beigeordneten der Übermacht von Möhnen und weiteren Karnevalisten ergeben und die Schlüssel des Rathauses rausgerückt. Dass es gar keinen Zweck haben wird, Widerstand zu leisten, war allen Beteiligten schon früh am Morgen klar, weshalb sie wohl auch alle ohne Krawatte um den närrischen Hals zur Arbeit anrückten.