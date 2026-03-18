Auszeichnungen für Kulturort
Friedensmuseum Remagen als „Ort der Demokratie“ geehrt
Die Brückentürme Remagen im Blick von der Erpeler Ley. Das Friedensmuseum ist kürzlich mit mehreren Auszeichnungen geehrt worden
Die Brückentürme Remagen im Blick von der Erpeler Ley. Das Friedensmuseum ist kürzlich mit mehreren Auszeichnungen geehrt worden.
Archiv Sabine Nitsch

Das Friedensmuseum in den Brückentürmen von Remagen ist kürzlich als „Ort der Demokratie“ gewürdigt worden. Nach der Winterpause können sich Besucher auf viele Neuerungen und eine Ausstellung zum ehemaligen Bundeskanzler Willy Brand freuen.

Lesezeit 3 Minuten
Feiern und Gedenken: Es hat sich einiges getan rund um das Friedensmuseum im Turm der Brücke von Remagen. Traditionell nutzt der Verein Friedensmuseum den Jahrestag der Eroberung der Brücke am 7. März 1945 durch amerikanische Soldaten zur jährlichen Eröffnung des Museums nach den Wintermonaten.

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Kreis AhrweilerZeitgeschichte

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