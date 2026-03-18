Auszeichnungen für Kulturort Friedensmuseum Remagen als „Ort der Demokratie“ geehrt Thomas Weber 18.03.2026, 16:00 Uhr

i Die Brückentürme Remagen im Blick von der Erpeler Ley. Das Friedensmuseum ist kürzlich mit mehreren Auszeichnungen geehrt worden. Archiv Sabine Nitsch

Das Friedensmuseum in den Brückentürmen von Remagen ist kürzlich als „Ort der Demokratie“ gewürdigt worden. Nach der Winterpause können sich Besucher auf viele Neuerungen und eine Ausstellung zum ehemaligen Bundeskanzler Willy Brand freuen.

Feiern und Gedenken: Es hat sich einiges getan rund um das Friedensmuseum im Turm der Brücke von Remagen. Traditionell nutzt der Verein Friedensmuseum den Jahrestag der Eroberung der Brücke am 7. März 1945 durch amerikanische Soldaten zur jährlichen Eröffnung des Museums nach den Wintermonaten.







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