Wiederaufbau schreitet voran Freude in Walporzheim über neues Sportlerheim Jochen Tarrach 11.01.2026, 17:00 Uhr

i Pfarrer Jörg Meyrer segnete das neue Sportlerheim ein und bat um Gottes Segen. Unter anderem mit dabei: (von links) SV-Vorstand Edgar Flohe, Bürgermeister Guido Orthen, SV-Vorstand Annette Sebastian und Gregor Sebastian. Jochen Tarrach

Walporzheim ist im Wiederaufbau nach der Flut wieder einen Schritt weiter. Am Ahrufer ist das neue Sportlerheim an die Aktiven übergeben worden.

Nicht nur für Annette Sebastian und Edgar Flohe aus dem Vorstand des SV Walporzheim, sondern für den ganzen Sportverein des Ortes und auch die Karnevalisten der Bunten Kuh war es am Sonntag ein bedeutender Tag. So wurde das 90. Stiftungsfest des Sportvereins gefeiert, dazu das neue Sportlerheim am Ahrufer an die Aktiven und gleichzeitig – wenige Schritte daneben – auch das historische Wasserwerk der KG Bunte Kuh und den Vereinen Walporzheims als ...







