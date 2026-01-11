Freude in Walporzheim über neues Sportlerheim 

Walporzheim ist im Wiederaufbau nach der Flut wieder einen Schritt weiter. Am Ahrufer ist das neue Sportlerheim an die Aktiven übergeben worden.
Lesezeit 2 Minuten
Nicht nur für Annette Sebastian und Edgar Flohe aus dem Vorstand des SV Walporzheim, sondern für den ganzen Sportverein des Ortes und auch die Karnevalisten der Bunten Kuh war es am Sonntag ein bedeutender Tag. So wurde das 90. Stiftungsfest des Sportvereins gefeiert, dazu das neue Sportlerheim am Ahrufer an die Aktiven und gleichzeitig – wenige Schritte daneben – auch das historische Wasserwerk der KG Bunte Kuh und den Vereinen Walporzheims als ...