Missbrauch in Oberdürenbach Freiwillige geben Speichelproben in Niederzissen ab Ralf Grün 06.01.2026, 16:50 Uhr

i Die Polizei hat im Feuerwehrgerätehaus in Oberdürenbach ihr Quartier aufgeschlagen. Frank Bugge

Der Unbekannte, der im Juni in Oberdürenbach ein siebenjähriges Mädchen sexuell missbraucht hat, ist immer noch nicht gefasst. Jetzt versucht die Kriminalpolizei, dem Täter über Speichelproben auf die Spur zu kommen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag, 21. Juni 2025, in Oberdürenbach ein siebenjähriges Mädchen sexuell missbraucht. Nicht nur die betroffene Familie, der ganze Ort war geschockt (unsere Zeitung berichtete). Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben bis heute noch nicht zum Täter geführt.







Artikel teilen

Artikel teilen