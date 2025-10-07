Rückblick auf Geschichte Freisheimer Dorfgemeinschaft Frohsinn wird 40 Jahre alt Werner Dreschers 07.10.2025, 12:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Benedikt Knoche überreichte eine Ehrenurkunde an den 1. Vorsitzenden Gerd Vogt (rechts). Werner Dreschers

Die Dorfgemeinschaft Frohsinn in Berg-Freisheim kann stolz sein: Sie haben in 40 Jahren einiges erreicht. Wie wichtig sie für den Ort ist, wurde jetzt bei der Jubiläumsfeier deutlich.

Festlich geschmückt erstrahlte die Vischeltalhalle in Berg-Freisheim am Wochenende, denn es gab etwas zu feiern: Das 40-jährige Jubiläum der Freisheimer Dorfgemeinschaft Frohsinn stand an. Zum traditionellen Erntedankfest feierten die Gäste das 40-jährige Bestehen des Vereins, der in Freisheim so viel bewegt hat.







Artikel teilen

Artikel teilen