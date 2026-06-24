Freizeittipp in Schuld Freilichtbühne zeigt „Aladin und die Wunderlampe“ Werner Dreschers 24.06.2026, 18:00 Uhr

i Die Freilichtbühne Schuld zeigt in diesem Jahr das Märchen „Aladin und die Wunderlampe". Werner Dreschers

Nach 19 Jahren kehrt das Märchen „Aladin und die Wunderlampe“ auf die Freilichtbühne Schuld zurück: Ein buntes Stück voller Magie, Mut und Musik für die ganze Familie. Die Premiere steigt am 4. Juli.

Die Freilichtbühne Schuld zeigt in diesem Sommer das Märchen „Aladin und die Wunderlampe“. Nach 19 Jahren kehrt das berühmte Märchen auf die Freilichtbühne zurück – vor eine eindrucksvolle Kulisse aus dem Orient. Die Schauspieler führen ein Abenteuer für die ganze Familie mit spannenden Szenen auf.







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