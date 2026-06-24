Nach 19 Jahren kehrt das Märchen „Aladin und die Wunderlampe“ auf die Freilichtbühne Schuld zurück: Ein buntes Stück voller Magie, Mut und Musik für die ganze Familie. Die Premiere steigt am 4. Juli.
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Die Freilichtbühne Schuld zeigt in diesem Sommer das Märchen „Aladin und die Wunderlampe“. Nach 19 Jahren kehrt das berühmte Märchen auf die Freilichtbühne zurück – vor eine eindrucksvolle Kulisse aus dem Orient. Die Schauspieler führen ein Abenteuer für die ganze Familie mit spannenden Szenen auf.