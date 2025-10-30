Ex-Kanzlerin in der Oper „Freiheit muss für alle gelten“: Merkel liest in Bonn Thomas Kölsch 30.10.2025, 05:00 Uhr

i Angela Merkel, Bundeskanzlerin a.D., liest in der Bonner Oper aus ihrem Buch "Freiheit". Matthias Jung

In einem restlos ausverkauften Bonner Opernhaus hat Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel aus ihrer Autobiografie „Freiheit“ gelesen. Die 71-Jährige gab Einblicke in ihr Leben und hob hervor, was bis heute ihr Leben prägt.

Freiheit – für Angela Merkel ist dies mehr als nur ein Wort. Es war und ist ihr Leitstern, den sie sowohl privat als auch politisch immer wieder in den Mittelpunkt ihres Handelns stellte. Nicht ohne Grund hat sie so ihre Autobiografie betitelt, aus der sie nun in einem ihrer seltenen Termine in der restlos ausverkauften Bonner Oper las.







Artikel teilen

Artikel teilen