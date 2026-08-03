Theaterspiel für die Zukunft Freie Theatertruppe aus Adenau blickt nach vorn Verena Düren 03.08.2026, 17:00 Uhr

i Auszug aus "Der nackte Wahn" in Antweiler Vincent Seuter

Fünf junge Schauspieler aus dem Raum Adenau haben mit ihrem Stück „Der nackte Wahn“ in Gilligs Mühle im Juni das Publikum begeistert. Die Truppe will weitermachen, doch es gibt einige Herausforderungen, denen sie sich stellen muss.

Über zwei ausverkaufte Aufführungen in Gilligs Mühle in Antweiler durften sich die fünf jungen Schauspielerinnen und Schauspieler und der Regisseur und Autor des Stückes, Stefan Otto, Mitte Juni freuen. „Der nackte Wahn“ heißt das Theaterstück, das die private Theatertruppe dort aufgeführt hatte.







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