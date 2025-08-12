Erst extreme Hitze im Juni, dann verregnete Sommerferien. Unsere Zeitung hat bei den Freibädern im Kreis nachgefragt, was das für die Saison und die Besucherzahlen bedeutet.

Trotz regenreicher Sommerferien für das Freizeitbad Remagen zieht Badleiter Michael Dillenberger bisher eine durchaus positive Bilanz. „Unser Stammpublikum haben wir immer.“ Im Juni hatte man 32.272 Besucher, 3750 davon alleine einem Tag. Und auch im Juli kamen, trotz der verregneten Wochen, immer noch 23.900 ins Remagener Freibad. Über die zwei Monate sei es sogar eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, in dem das Bad seinen 50. Geburtstag feierte. Da waren es im Juni 14.795 und im Juli 28.714 Besucher.

Dillienberger sieht zwei Gründe für den Erfolg: Bei gutem Wetter strömen viele Besucher vom nahegelegenen Campingplatz herüber, und auch zahlreiche Gäste aus NRW finden den Weg nach Remagen. Er hofft auf einige warme Tage für die Besucher und besonders Kinder. Noch seien die Sommerferien nicht vorbei und in NRW enden sie erst am 26. August. Die Saison in Remagen läuft noch bis zum 14. September, dann wird das Bad vorerst schließen und soll im Herbst umfassend saniert werden: Sämtliche Gebäude werden abgerissen, die komplette Schwimmbadtechnik wird erneuert, vieles im Außenbereich soll umgestaltet werden.

i Zum Schuljahresende spendierte die Verbandsgemeinde Brohltal rund 100 Schülern freien Eintritt ins Freizeitbad Brohltal. Martin Ingenhoven

Auch im Freizeitbad Brohltal haben die verregneten Wochen den Betrieb unterbrochen, berichtet Peter Engels von der Verbandsgemeinde Brohltal. Seit der Eröffnung am 24. Mai bis zum 5. August waren rund 11.000 Besucher im Freizeitbad, im selben Zeitraum im vergangenen Jahr waren es nur rund 7.300 Besucher. „Als wir an die 40 Grad hatten, hatten wir an einem Tag rund 1300 Besucher.“ Auch Engels hofft nun auf gutes Wetter, hohe Temperaturen und darauf, dass in den letzten Ferientagen viele Besucher kommen.

Mit der Arbeit des neuen Betriebsleiters Patrick Baldt sei man in der VG-Verwaltung sehr zufrieden. Etwa würden die neuen Kinderschwimmkurse, die Baldt anbietet, sehr gut angenommen. Noch bis Ende August wird der Betrieb im Freizeitbad sicher laufen. Ob man darüber man auch darüber hinaus im September weitermacht, werde man entsprechend der Witterung entscheiden, so Engels.

i In den wiedereröffneten Römerthermen sind auch bei Regenwetter hohe Besucherzahlen zu verzeichnen. Martin Gausmann

Römerthermen auch bei wechselhaftem Wetter gut besucht

In den Römerthermen in Bad Breisig profitiere man davon, dass die Gäste dort je nach Wetter zwischen innen und Außen- oder Innenbereich wählen können, berichtet Geschäftsführerin Esther Zimmermann. Zwar beeinträchtigt das Wetter Außenangebote wie das Beachvolleyballfeld, doch die Flexibilität macht das Bad nicht nur bei Regen, sondern auch an wechselhaften Tagen mit Sonne und Schauern attraktiv. Dieser Vorteil zeige sich auch an den Besucherzahlen der Thermen, die nach einem Wasserrohrbruch im Herbst erst im am 9. Mai wieder öffnen konnten.

Mit der angekündigten Verbesserung des Wetters erwartet Zimmermann zum Ende der Ferien und auch darüber hinaus viele Besucher. „Ich vermute, dass sich viele den Sommer zurückholen wollen.“ Mit langen Öffnungszeiten, dem Innenbereich und warmen Wasser sei das Bad auch im Rest des Jahres für spontane Besuche nach Schule und Arbeit interessant.

Technische Störungen im Freibad Ahrweiler

Bis zum Dienstagnachmittag erhielt unsere Zeitung keine Antwort auf die Anfrage zur Zwischenbilanz vom Freibad Ahrweiler oder der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für die Saison. Dort hatte man in den vergangenen Tagen andere Sorgen: Ein technischer Defekt zwang das Bad vor einigen Tagen zur Schließung. Nach dem Austausch eines Ersatzteils und Labortests zur Prüfung der Wasserqualität konnte das Freibad am vergangenen Montag wieder öffnen. jub