Freibad Remagen startet bei bestem Wetter in die Saison

Gute Nachrichten für alle kleinen und großen Badenixen und Wasserratten: Das Freibad Remagen ist wieder geöffnet. Bei bestem Wetter ist das Bad an diesem Wochenende in die Saison gestartet.

Die Freibadsaison in Remagen ist eröffnet. Bei strahlendem Sonnenschein und nahezu frühsommerlichen Temperaturen hieß es für die ersten Besucher am Samstagvormittag: Rein ins kühle Nass und das perfekte Wochenendwetter vom Wasser aus genießen.

i Einfach mal wieder Füße ins Wasser und ausgiebig plantschen: Am Eröffnungstag ließen sich diese beiden Besucherinnen diesen Wasserspaß nicht nehmen. Martin Gausmann

Frieren musste beim Anschwimmen niemand: 23,4 Grad betrug die Wassertemperatur, die Badleiter Michael Dillenberger am Samstag maß.

i Endlich wieder Schwimmen unter freiem Himmel: Für viele Besucher im Freibad Remagen ein besonderes Erlebnis. Martin Gausmann

Da war es dann auch kein Wunder, dass sich das Freibad schnell mit Besuchern füllte. Während es die einen kaum abwarten konnten, ihre ersten im großen Schwimmerbecken zu ziehen oder sich an akrobatischen Übungen wie Handständen unter Wasser zu probieren, ließen es andere Badegäste dagegen eher gemütlich angehen und genossen den Saisonauftakt vom Beckenrand aus.

i Mit Tempo ins kühle Nass: Die 87 Meter lange Wasserrutsche ist besonders für junge Badegäste ein besonderer Anziehungspunkt. Martin Gausmann

Besonderer Anziehungspunkt dürfte in dieser Saison jedoch wieder die 87 Meter lange Wasserrutsche sein. So dauerte es am Eröffnungstag nicht lange, bis die ersten Besucher den Rutschenturm erklommen, um Sekunden später nach einer rasanten Rutschpartie ins Wasser einzutauchen.

i Sicherheit gewährleistet: Während die Badegäste ihre Bahnen schwimmen und das Baden genießen, haben Badleiter Michael Dillenberger und seine Kollegen von der "Aussichtskanzel" und vom Beckenrand aus stets das gesamte Geschehen im Blick. Martin Gausmann

Die Öffnungszeiten des Freibades Remagen

Geöffnet ist das Freibad Remagen montags bis freitags zwischen 9 und 20 Uhr. Samstags und sonntags hat das Bad zwischen 9 und 19 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 6 Euro; Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler und Studenten sowie Schwerbehinderte und Inhaber einer Ehrenamtskarte zahlen 3 Euro. Darüber hinaus gibt es einen Frühschwimmer-Tarif (Einlass vor 11 Uhr) und einen Feierabend-Tarif (Einlass ab 17 Uhr). Der Eintrittspreis beider Tarife liegt für Erwachsene bei 3 Euro pro Person, für Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler und Studenten sowie Schwerbehinderte und Inhaber einer Ehrenamtskarte bei 1,50 Euro. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Freibades unter www.remagen.de/Freizeit-Ehrenamt/Freizeitbad. red