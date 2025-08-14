Extreme Hitze im Juni, gefolgt von einem nasskalten Juli und sobald sich das Wetter bessert eine Schließung wegen einer technischen Störung. So erging es vorübergehend dem Freibad Ahrweiler, doch nun schließt das Bad in Remagen bis auf Weiteres.

„Unsere Zwischenbilanz fällt so gemischt und wechselhaft wie das Wetter aus: Der Juni war sensationell gut, der Juli hingegen eher sensationell schlecht“, teilt die Stadt Ahrweiler für das Freibad mit. Kein einfacher Einstieg für Udo Schmitz, der das Bad seit diesem Jahr leitet. Auch wenn ihm das Freibad Ahrweiler nicht fremd ist, da er dort lange als Schwimmmeister angestellt war.

Sein Vorgänger Elmar Scholzen, viele Jahre Pächter und Betreiber des Freibads, war im vergangenen Jahr erkrankt und Anfang des Jahres verstorben. Daher seien auch die Daten zu den Besucherzahlen aus dem Vorjahr unvollständig, was den direkten Vergleich schwierig mache, so die Stadtverwaltung. Auf Basis der aktuellen Zahlen ließen sich bislang keine eindeutigen Trends ableiten. Nach der Eröffnung an Christi Himmelfahrt bis Anfang Juli war das Bad gut besucht und man konnte einen Rekordtag mit über 1600 Besuchern verbuchen – so viele wie noch nie zuvor.

Wie auch in den anderen Freibädern im Kreis brachen auch in Ahrweiler die Besucherzahlen mit der Schlechtwetterfront im Juli ein. Nach dem Wetterumschwung musste das Schwimmbad aufgrund einer technischen Störung für einige Tage geschlossen werden. Erst nachdem ein Ersatzteil verbaut und das Wasser in einem Labor überprüft wurde, konnte das Bad nach fünf Tagen an diesem Montag wieder öffnen.

„Für den Rest der Saison hoffen wir – wie schon im vergangenen Jahr – auf ein langhaltendes stabiles Hochdruckgebiet, das für dauerhaft hohe Besucherzahlen sorgt“, so die Stadtverwaltung Ahrweiler. Auch für das Schwimmbadfest am Samstag, 23. August, bei dem das 75-jährige Bestehen der DLRG Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler gefeiert wird. Zudem werden die Öffnungszeiten des Freibads für die nächsten Wochen angepasst: Das Bad öffnet nun täglich auch unter der Woche ab 10 Uhr (ausgenommen die Anwendung der Schlechtwetterregelung), montags ab 14 Uhr.

Störung zwingt auch das Freibad Remagen zum Schließen

„Das Freizeitbad Remagen bleibt ab sofort bis auf Weiteres geschlossen“, teilte die Stadtverwaltung Remagen am Donnerstagmorgen mit. Grund hierfür seien technische Probleme an der Chlorungsanlage. Man arbeite mit Hochdruck an der Behebung des Problems und informiere, sobald das Freizeitbad wieder öffnen könne. Bisher hatte Badleiter Michael Dillenberger trotz des Regens auf eine gute Saison für das Bad in Remagen zurückblicken können.

Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte er nach Rekordzahlen im Juni und dem regenreichen Juli auf hohe Temperaturen bis zum Ende der Saison gehofft. Auch bei gutem Wetter wird man im Remagener Freizeitbad pünktlich zum 14. September schließen, damit dort umfassende Renovierungen beginnen können. Dabei soll auch die Technik der Schwimmbecken erneuert werden.