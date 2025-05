Das Freibad in Ahrweiler geht wieder an den Start. Nachdem der langjährige Betreiber Anfang des Jahres gestorben ist, hat die Stadt nun einen neuen Pächter gefunden. Am 29. Mai soll der Betrieb losgehen.

Das Freibad Ahrweiler wird am Donnerstag, 29. Mai, für die Freibadsaison 2025 geöffnet. Das hat die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler mitgeteilt. „ Vorbehaltlich letzter Abnahmen“ werde das Bad ab Christi Himmelfahrt geöffnet. Es sei der Stadt inzwischen auch gelungen, einen „Vertrag mit einem neuen zukünftigen Betreiber“ abzuschließen. Das ist Voraussetzung für die Öffnung und den Start in die Saison.

Ehemaliger Betreiber war zu Beginn des Jahres gestorben

Denn der langjährige Pächter und Betreiber des Freibades Ahrweiler, Elmar Scholzen, ist zu Beginn des Jahres plötzlich und unerwartet verstorben. Seine Familie wollte die Nachfolge nicht antreten, und so war die Zukunft des beliebten und attraktiven Schwimmbades ungewiss. Es wurden verschiedene Optionen geprüft, um den Weiterbetrieb sicherzustellen. „Wir sind optimistisch, auch in diesem Sommer wieder ein Schwimmangebot in Ahrweiler machen zu können“, versichert der Erste Beigeordnete der Stadt, Peter Diewald, im Februar. Harmen Eckert, Vorsitzender der Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), hat inzwischen unter den Mitgliedern um Freiwillige zur Unterstützung der Badeaufsicht gerade an Wochenende geworben.

Zu Saisonöffnungszeiten im Sommer können die DLRG Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Schwimmer des TV06 Bad Neuenahr und der TuS Ahrweiler das Freibad abends nutzen. Im Gegenzug helfen sie dem Pächter mit Arbeitsstunden. Details zur Öffnung und den neuen Pächter will die Stadt im Laufe der nächsten Woche vorstellen.

Weitere Bäder folgen

Erst am Freitag, 9. Mai, hatten die Bad Breisiger Römerthermen samt Außenbereich nach langer Sanierung und Arbeiten nach einem Wasserschaden wieder geöffnet. Das Freizeitbad Remagen als erstes reines Freibad öffnet seine ihre Pforten ab Samstag, 9. Mai. Nicht mehr lange dauert es auch, bis das Brohltalbad wieder eröffnet. Am Samstag, 31. Mai, soll es so weit sein.