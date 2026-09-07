Sonne, Pommes und volle Bahnen: Das Freibad Ahrweiler verzeichnet eine erfolgreiche Saison. Allerdings fehlen die genauen Besucherzahlen noch, da eine Umstellung des Kassensystems der Verwaltung Probleme bereitete.
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Der Betreiber des Freibades in Ahrweiler, Udo Schmitz, blickt auf eine gute Freibadsaison zurück. Wie es aus dem Rathaus der Stadtverwaltung von Bad Neuenahr-Ahrweiler heißt, waren die Besucherzahlen sehr zufriedenstellend. Die besucherstärksten Tage waren demnach im Juni und an den heißen Tagen der Sommerferien.