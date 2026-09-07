Genaue Zahlen sollen folgen
Freibad Ahrweiler kommt bei den Bürgern gut an
Der Betreiber des Freibades in Ahrweiler, Udo Schmitz, ist mit der Freibadsaison zufrieden.
Der Betreiber des Freibades in Ahrweiler, Udo Schmitz, ist mit der Freibadsaison zufrieden.
Hans-Jürgen Vollrath (Archiv). Hans-Jürgen Vollrath

Sonne, Pommes und volle Bahnen: Das Freibad Ahrweiler verzeichnet eine erfolgreiche Saison. Allerdings fehlen die genauen Besucherzahlen noch, da eine Umstellung des Kassensystems der Verwaltung Probleme bereitete.

Lesezeit 1 Minute
Der Betreiber des Freibades in Ahrweiler, Udo Schmitz, blickt auf eine gute Freibadsaison zurück. Wie es aus dem Rathaus der Stadtverwaltung von Bad Neuenahr-Ahrweiler heißt, waren die Besucherzahlen sehr zufriedenstellend. Die besucherstärksten Tage waren demnach im Juni und an den heißen Tagen der Sommerferien.
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