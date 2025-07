Die Antworten zum 20-Kilometer-Schutzradius um das Radom in Wachtberg fielen sehr kurz aus – sowohl vom Fraunhofer-Institut als auch von der Bundeswehr. Deshalb haben wir nun noch einmal konkret in Wachtberg nachgefragt.

Der mögliche Schutzradius von 20 Kilometern um das Radom von Wachtberg stößt auf großes Interesse – auch im Kreis Ahrweiler. Das zeigte nicht zuletzt der Tag der offenen Tür, bei dem viele Besucher die Gelegenheit nutzten, einen Blick auf den riesigen Parabolspiegel zu werfen. Bekäme das Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) seinen Antrag bewilligt, könnten einige Windkraftanlagen im Kreis Ahrweiler nicht mehr gebaut werden.

In Wachtberg steht die Großradaranlage „Tracking and Imaging Radar“ (TIRA). Die für die Weltraumbeobachtung essenzielle und in Europa einzigartige Anlage solle in keinerlei Hinsicht eingeschränkt sein. Deshalb arbeite das Institut gemeinsam mit seinem Auftraggeber Bundeswehr daran, dass Institutsinteressen beim Bau von Windenergieanlagen berücksichtigt würden.

„Welche Unterlagen stehen noch aus und warum?“

Aus der Anfrage unserer Zeitung an das Fraunhofer-Institut in Wachtberg

Von einem Wunsch, mit dem das Fraunhofer-Institut an die Bundeswehr herangetreten sei, hatte ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr auf unsere Nachfrage gesprochen. Inzwischen sei hier nichts Neues passiert, hatten das Bundesamt und das Fraunhofer-Institut jüngst in sehr kurzen Antworten dazu erklärt.

Das wollten wir genauer wissen. Die Bundeswehr hatte früher davon gesprochen, dass seitens des Fraunhofer-Instituts noch nicht alle Unterlagen eingegangen seien. „Können Sie das bestätigen? Welche Unterlagen stehen noch aus und warum?“, schrieben wir an das Fraunhofer-Institut.

Wird TIRA stärker militärisch genutzt?

Das hatte erklärt, dass der Sicherheitsradius nicht überall 20 Kilometer betragen werde. Genauer hieß es zuvor, Windenergieanlagen sollten nie im Sichtbereich von TIRA sein. „Je nach Topologie ist die Entfernung unterschiedlich, in der uns Windenergieanlagen stören würden.“ Deshalb fragten wir: Wie wird der endgültige Bereich ermittelt? Wenn 20 Kilometer bewilligt sind, werden doch sicher diese bei Planungen zum Beispiel für Windkraftanlagen zur Grundlage genommen?

Und wir wollten wissen, ob es richtig ist, dass TIRA angesichts der weltpolitischen Lage stärker militärisch genutzt wird? Dazu hätten wir uns über unverfängliche Angaben gefreut, wo und wie es eingesetzt wird und was in den sehr friedlichen Zeiten seit Ende des Kalten Krieges hauptsächliche Aufgaben der Großradaranlage waren.

„Wir können Ihnen aktuell keine weiteren Angaben machen. Es ist ein laufendes Verfahren“, schreibt Jens Fiege, Stabsstellenleiter für interne und externe Kommunikation. Dann gibt er immerhin einen Satz weiter, der Raum für Interpretationen lässt. „Wir tun alles, was möglich ist, damit unsere Interessen berücksichtigt werden“, erklärt der Sprecher des Fraunhofer-Instituts. Zusammen mit der Presseinformation zum Wachtberg-Forum, das Ende Juni im FHR zu Gast war und wo sich Ansprechpartner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Militär zum Austausch getroffen haben, könnten ein paar Fragen indirekt beantwortet sein.