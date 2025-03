Das Fraunhofer-Institut will den Schutzradius um das Weltraumbeobachtungsradar Tira in Wachtberg erweitern lassen, das in der aktuellen Bedrohungslage stärker militärisch genutzt wird. Die Bundeswehr soll darüber entscheiden.

Mitte Januar hatte das Fraunhofer-Institut in Wachtberg bekräftigt, dass es eine Ausweitung des Schutzradius um die Verteidigungsanlage Wachtberg-Werthoven, , die mit ihrer weißen Antennenkuppel schon von Weitem erkennbar ist, von 4 auf 20 Kilometer anstrebt. Das hatte die Kreisverwaltung Ahrweiler auf Nachfrage der Grünen im Kreistag in Erfahrung gebracht. Knapp zwei Monate später ist in der Sache noch nicht viel passiert.

Ein Antragsentwurf mit dieser Zielsetzung sei der zuständigen Dienststelle der Bundeswehr bereits zur Vorabstimmung zugeleitet worden, hieß es in der Antwort des Kreises auf die Anfrage der Fraktion hin. Durch die globalen Bedrohungsszenarien rücke der Schutz der Zivilbevölkerung – wie zu Zeiten des Kalten Krieges – wieder an vorderste Stelle. Deshalb werde das Weltraumbeobachtungsradar Tracking and Imaging Radar (Tira) in Wachtberg intensiver militärisch genutzt, mit entsprechenden Konsequenzen für den Kreis Ahrweiler, so die Verwaltung. Das Radom diene auch zur Landesverteidigung, nicht nur zur Weltraumbeobachtung, hatte Landrätin Cornelia Weigand in einer Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses angemerkt, in dem der Antrag Thema war. „Das genießt in Zeiten des Ukraine-Kriegs unbedingte Priorität“, machte sie deutlich.

„Diesseits kann bestätigt werden, dass das Fraunhofer-Institut mit einem entsprechenden Wunsch an die Bundeswehr herangetreten ist“, antwortet ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr auf Nachfrage unserer Zeitung. Bisher habe das Fraunhofer-Institut der Bundeswehr jedoch noch keine ausreichend konkreten Unterlagen vorgelegt, die eine qualifizierte Prüfung der geforderten Erweiterung des Schutzbereichs ermöglichten, so der Pressesprecher weiter: „Aus diesem Grund kann gegenwärtig noch nicht vorhergesagt werden, ob und in welchem Ausmaß eine Veränderung des bestehenden Umfangs des Schutzbereichs eingeleitet werden wird.“

Der Hintergrund seien der Bau von Windrädern, hatten die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Birgit Stupp und Mathias Heeb zu ihrer Anfrage bezüglich des Schutzradius für die Antennenkuppel des Fraunhofer-Instituts in Wachtberg ausgeführt: „Damit hätten sich bei einem Radius von 20 Kilometer die Windkraftanlagen-Bauvorhaben – bis auf die geplanten in der Verbandsgemeinde Adenau – erledigt, außer eine Einzelprüfung käme zum Beispiel für die Baupläne der Kreisstadt auf ein anderes Ergebnis.“ Über die Zulassung entscheide die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord nach den Regelungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes, hieß es in der Vorlage. Dabei werde umfassend geprüft, ob Gründe für eine Ablehnung vorlägen, wie etwa eine Beeinträchtigung militärischer Einrichtungen.

i Das Weltraumbeobachtungsradar Tracking and Imaging Radar (TIRA) in Wachtberg, das hier von innen zu sehen ist, diene auch zur Landesverteidigung, nicht nur zur Weltraumbeobachtungt, erklärte Landrätin Cornelia Weigand vor dem Kreis- und Umweltausschuss. Hans-Jürgen Vollrath. Martin Gausmann

Das Klimaschutzziel ’Klimaneutralität’ 2030 im Kreis Ahrweiler zu erreichen, habe oberste Priorität, hatten es die Grünen im Antrag formuliert. Dem widersprach FDP-Sprecher Ulrich Van Bebber, der erklärte, der Wiederaufbau habe oberste Priorität: „Insofern habe ich da eine etwas andere Einschätzung.“ Vorrangig auf die militärischen Bedrohungen zu reagieren, halte er angesichts der sich verschärfenden Situation für richtig. „Selbstverständlich ist der Schutz der Bevölkerung äußerst wichtig“, betonte Birgit Stupp.

Welcher Maßnahmenkatalog zur Gewinnung von erneuerbarer Energie dem Kreistag vorgelegt werde, um dem Bauverbot neuer Windräder in den Radiuszonen Grafschaft, Sinzig, Remagen und Ramersbach effektiv zu begegnen, wollten die Grünen wissen. Raumbedeutsame Windenergieanlagen seien im Kreis nur an wenigen Standorten genehmigt und realisiert worden, so die Antwort. Hier sei es schon seit der Privilegierung im Baugesetzbuch 1998 wegen verschiedener fachlicher Anforderungen und Restriktionen schwer gewesen, Windräder zu realisieren. Generell sei die Kreisverwaltung bei der Energiewende unterstützend und koordinierend tätig. Eigene Projekte zur Stromerzeugung seien über die Photovoltaikanlagen auf den kreiseigenen Liegenschaften hinaus nicht geplant.