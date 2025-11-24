In Remagen ein Zeichen gesetzt Frauen nutzen den Tag der Demokratie für ihre Aktion Judith Schumacher 24.11.2025, 06:00 Uhr

i Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt gegen Frauen am 25. November nutzte der Weltladen Remagen-Sinzig den Tag der Demokratie für Präsenz. Judith Schumacher

Gewalttaten gegen Frauen geschehen oft in engen sozialen Beziehungen. Mit bundesweiten Aktionen machen vor allem Frauen auf die Lage aufmerksam. Frauen vom Weltladen Remagen-Sinzig nutzten dafür den Tag der Demokratie.

Nahezu täglich werden in Deutschland Frauen getötet. Das Bundeskriminalamt registrierte in seiner jüngsten Statistik 308 Tötungsdelikte an Frauen im Kontext von Partnerschaftsgewalt für das Jahr 2024. Frauen vom Weltladen Remagen-Sinzig machten jetzt mit einer Aktion, bei der sie zur Verdeutlichung ihres Anliegens im Rahmen des Tages der Demokratie BHs vor der Rheinhalle aufhängten, auf das Problem aufmerksam.







