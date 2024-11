Kreis bietet Trainings an Frauen mit Mandat die Angst vor dem Haushalt nehmen 11.11.2024, 13:16 Uhr

i Antje Thümer, Jutta Dietz und Rita Gilles (von links) wollen den neuen Frauen in der Politik den Einstieg erleichtern und sie vor den Haushaltsberatungen fit machen für das Lesen eines kommunalen Etats. Foto: Beate Au Beate Au

Der Anteil von Frauen in den Kommunalparlamenten ist auch nach der Kommunalwahl unterschiedlich. Diejenigen, die sich getraut haben, sollen gefördert werden - etwa im Umgang mit einem Zahlenwerk, das Respekt einflösst: der kommunale Haushalt.

Es sind Frauen, die sich in die Politik getraut haben, seit der jüngsten Kommunalwahl neu in den Räten sitzen und jetzt zum ersten Mal mit Haushaltsberatungen konfrontiert sind. Doch damit werden sie nicht allein gelassen. Einen Einblick in die Welt der Kommunalfinanzen aus erster Hand erhielten sie jetzt von Antje Thürmer, Kämmererin der Stadt Sinzig.

