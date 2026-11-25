Mordprozess: Familie sagt aus Frau aus Wirft erlebte Jahre der Kontrolle und Gewalt Maja Wagener 25.11.2026, 18:30 Uhr

i Die Eltern und Brüder der 29-Jährigen, die im Mai nahe Wirft erstochen wurde, sagten nun vor dem Landgericht Koblenz aus. Angeklagt ist der Ex-Mann der Frau. Kevin Rühle (Symbolfoto). Kevin Rühle

Eine Beziehung, in der Gewalt und Kontrolle immer mehr Raum einnahmen: So schilderten die Eltern und Brüder der 29-Jährigen, die nahe Wirft im Mai mutmaßlich von ihrem Ex-Mann brutal erstochen wurde, vor dem Landgericht Koblenz ihr Leben vor der Tat.

Sie fuhr Umwege nach Hause, gab ihren Arbeitsort nicht preis, und doch wusste ihr Ex-Ehemann immer, wo sie war: Die Frau, die von dem derzeit wegen Mordes angeklagten 42-Jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit im Mai nahe Wirft brutal mit Messerstichen getötet worden sein soll, hatte laut ihren Eltern und Brüdern Jahre der Angst hinter sich.







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