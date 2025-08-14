Der Geschmack des Szechuanpfeffers, den Frank Krajewski von seinem Baum neben dem Andenstrauch gepflückt hat, wirkt lange nach. Und die jungen Blätter der Fetten Henne lassen sich sehr gut im Salat verwenden, wie er erklärt. „Aber die Petersilie wächst dieses Jahr seltsamerweise überall nicht so gut“, hat er festgestellt. Der Garten von Heidi und Frank Krajewski erstreckt sich von der Rückseite ihres Hauses in der Kripper Quellenstraße bis hin zum Ahrradweg und hat eine Größe von 2500 Quadratmetern. Seit das Ehepaar Anfang der 1980er-Jahre nach Kripp gezogen ist, ist er stetig gewachsen. Jede freie Minute verbringt Frank Krajewski dort.

Majoran statt Rasen

Der Zugang ist von einem großen Feigenbaum überdeckt. Daneben prangt eine knallgelbe Durchwachsene Silphie, deren Blätter sich zu kleinen Bechern formen. Durch diese Eigenschaft ist die mehrjährige Pflanze an Trockenstandorte angepasst, weil sie den Wasservorrat in Trockenzeiten für sich nutzen kann. Den „Rasen“ bildet ein pflegeleichter Teppich aus Majoran. „Den muss ich nur zweimal im Jahr mähen, außerdem versorgen die blühenden Kräuter die Hummeln mit Nektar“, erklärt Krajewski.

Aus dem ehemaligen Sandkasten der beiden Kinder ist mittlerweile ein kleiner, von Blumen umstandener Teich geworden. Die Kugeldisteln werden sehr gern von Holzbienen umschwirrt. Auf einem ehemaligen Kompost befindet sich eine Topinambursiedlung. Inmitten des Gartens steht ein Wegweiser, der aufzeigt, wie weit es bis nach Lüdenscheid oder Perth ist. Ersteres ist der ehemalige Wohnort des Schwiegersohns, Zweites verweist auf den Aufenthalt von Tochter Sarah in Australien.

i Urig wirkt die kleine von Kletterpflanzen überwachsene Gartenhütte. Judith Schumacher

Neben einer Öhrchenweide hat Krajewski Chicorée angebaut, aus dessen Wurzeln man den Zichorien-Kaffeeersatz gewinnen kann, wie er erläutert. Zu diversen Mispeln, einer Felsenbirne, deren Früchte sehr beliebt bei den Amseln sind, Walnussbäumen und einem Pflaumenbaum gesellen sich Apfel- und Birnenbaum. „Hier ist der Birnenrost drin, ein Pilz, der in der Eibe gleich nebenan sitzt“, sagt Krajewski, der auch als kreisweit einziger Pilzsachverständiger bekannt ist.

i Ein Wegweiser zeigt die Entfernung zu Orten an, die mit Krajewskis Familiengeschichte verbunden sind. Judith Schumacher

Unter den verschiedenen Tomatenpflanzen gedeiht hier und da Basilikum. „Das ist aber auch das einzige, was sich mit den Tomaten verträgt. Die sind Starkzehrer, die einen hohen Nährstoffbedarf haben, im Gegensatz zu Bohnen, die Schwachzehrer sind“, weiß der Gartenliebhaber. Was die Pflege von Tomaten angeht, so rät er, sie höchstens zweimal in der Woche zu gießen. „Die Urtomaten wachsen in Felsspalten und bilden deshalb sehr langes Wurzelwerk aus, um an Wasser zu kommen. Wenn sie aber bei zu vielem Gießen merken, dass sie das nicht müssen, tun sie das auch nicht und der Geschmack, wenn sie nicht faulen, ist total verwässert“, erläutert Krajewski, der auch mit dem sogenannten Kaiser der Paradeiser Erich Stekovics bekannt ist, der in Österreich Tausende Tomatensorten züchtet. „Wenn man in Österreich Tomaten statt Paradeiser sagt, stirbt jedes Gespräch am Tisch“, sagt er schmunzelnd.

i Hinter einem Blumenbogen geht es in die "Esotherik-Ecke". Judith Schumacher

Von Japanischem Knöterich rät Krajewski ab

An einer kleinen, überwachsenen Gartenhütte vorbei geht es durch einen Rundbogen in die „Esotherik-Ecke“, wie Krajewski scherzhaft bemerkt. Neben dem Geplätscher eines kleinen Brunnens klingt hier aus Felsenlautsprechern sphärische Musik. Gleich dahinter erstreckt sich ein größerer Teich, an dem sich gut verweilen lässt. Die Fische darin wissen schon, dass es jetzt etwas zu Futtern gibt und drängen an die Oberfläche, während sich die Frösche nicht aus der Ruhe bringen lassen. Hoch umstanden ist das Gewässer von Japanischem Knöterich. „Den empfehle ich allerdings nicht zu pflanzen, da der sich unglaublich ausbreitet“, betont Frank Krajewski, bevor es ihn an einer alten Weinbergstrockenmauer entlang zu seinen Weinstöcken zieht. Nur ein paar der Sorten Regent und Cabertin, des Geschmacks wegen, hat der Weinliebhaber hier angelegt. Wie Krajewski weiß, haben in früheren Zeiten Linzer Winzer in Kripp Wein angebaut.

i Die Früchte des Sanddorns haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt. Judith Schumacher. Judith

Der hintere Teil ist der Gemüsegarten

Der rückwärtige Teil des Gartens gehört ganz dem Gemüse. Hier wächst alles, was zur guten Küche gehört wie etwa die in der Region beliebte Ahrtaler Köksje Stangenbohne, Prinzess- oder Feuerbohnen, die Blaue Hilde, dicke Bohnen, die häufig gar nicht erst die Küche erreichen, weil Krajewski sie auf dem Weg dorthin gerne schon schnabuliert. Oder Mangold, Borretsch, Kohlrabi, Topinambur, Rosenkohl, Erbsen und Paprika, deren erste Königsblüte der Kenner abknipsen sollte, damit die Pflanze ertragreicher wird.

i Der Gemüsegarten bietet alles für die gute Küche. Judith Schumacher

Gedüngt wird im Garten mit einem Sud aus Beinwell und Brennnessel. Seinen Kartoffeln hat Krajewski den Namen „Frankonia“ gegeben, da er sie in F-Form getreu seines Vornamens angepflanzt hat. Gleich daneben: ein Meer von Wildblumen, deren Umriss Australien nachahmt. Während die Trockenmauern ein Paradies für Eidechsen bilden, haben sich in der Nähe eines großen Amaranths in einer verfaulten Sanddornwurzel Wespen ein Nest gebaut. Auch sie bedienen sich gern an den für Vögel aufgestellten Wasserschalen. Von diesem Teil des Gartens hat man einen guten Blick in Richtung Ahr. „Wenn ich bedenke, dass wir dort nach der Flutkatastrophe 146 Container á 40 Kubikmeter Getränkekisten eingesammelt haben, wird mir immer noch ganz anders“, erinnert Frank Krajewski. Angesichts der paradiesischen Schönheit des Gartens verblassen solche Schreckensbilder jedoch alsbald wieder.