Wiederaufbau im Ahrtal
Fraktionen teilen gegen Landrätin und Grüne aus
Blick in das Jahr 2025: Der Leiter des Projektbüros Wiederaufbau Ahrtal des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Sinzig, Stefan Sch
Blick in das Jahr 2025: Der Leiter des Projektbüros Wiederaufbau Ahrtal des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Sinzig, Stefan Schmitt, begrüßte damals die Gäste und erläutert den Ablauf der Arbeiten beim Aufbau dieser Radbrücke.
Frank Bugge

Die Zwischenbilanz zum Wiederaufbau des Ahrtals nach der Flutkatastrophe geriet im Kreistag beinahe in den Hintergrund. Der offene Brief der Landrätin an den Bundeskanzler rückte verstärkt in den Mittelpunkt.

Lesezeit 4 Minuten
Der Bericht der Kreisverwaltung zum Stand des Wiederaufbaus im Ahrtal sollte beim gleichlautenden Tagesordnungspunkt in der jüngsten Kreistagssitzung im Mittelpunkt stehen. Einige Fraktionen im Gremium hatten sich jedoch vorgenommen, bei dieser Gelegenheit noch einmal in Sachen offener Brief der Landrätin an Kanzler Friedrich Merz wortreich auszuholen.
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