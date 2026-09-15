Regenrückhaltebecken im Ahrtal Fraktionen im Kreistag fordern Hilfe von Land und Bund Maja Wagener 15.09.2026, 05:00 Uhr

i Trübe Stimmung im Kreishaus: Nach der schriftlichen Absage von Bundeskanzler Merz (CDU) an die Landrätin, die für die geplanten Hochwasserrückhaltebecken im Kreis Ahrweiler um eine Öffnung des sogenannten Aufbauhilfefonds gebeten hatte, melden sich nun die Fraktionen im Kreistag zu Wort. Maja Wagener

Was sagen die Fraktionen im Kreistag Ahrweiler zur Absage von Friedrich Merz? Der Bundeskanzler hatte an die Landrätin geschrieben, dass der Aufbauhilfefonds nicht für die Finanzierung der Rückhaltebecken zum Hochwasserschutz im Ahrtal geöffnet wird.

Es brodelt im Kreis Ahrweiler. Nach der schriftlichen Absage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an die Landrätin Cornelia Weigand (parteilos), die für die geplanten Hochwasserrückhaltebecken im Kreis Ahrweiler um eine Öffnung des sogenannten Aufbauhilfefonds gebeten hatte, melden sich nun Fraktionen aus dem Kreistag zu Wort – und keine von ihnen scheint zufrieden mit der Situation.







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