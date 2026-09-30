Neuer Tiefstand in Oberwinter Folgen für Schifffahrt durch historischen Rheinpegel Michael Illjes 30.09.2026, 11:51 Uhr

i Zwei Frachtschiffe begegnen sich auf der Höhe des Boppard Hamm. So niedrig wie dort ist es auch an vielen Stellen im Kreis Ahrweiler. Thomas Frey/dpa

Ein Tiefstandrekord jagt am Rhein den nächsten. Das hat Folgen: Nur noch kleine Schiffe mit leichter Beladung können hier entlang fahren. Die Personenschifffahrt ist quasi eingestellt. Es droht ein wirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe.

Die Pegelstände am Rhein fallen immer weiter. So niedrig wie diesen September war der Fluss an vielen Stellen noch nie. In Oberwinter liegt der Messwert (Stand 29. September, 16.45 Uhr) bei minus 15 Zentimetern und in Andernach bei minus 1 Zentimeter.







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