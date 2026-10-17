Vier Jahrzehnte Wald im Wandel
Förster Stephan Braun geht nach 40 Jahren in Ruhestand
Langweilig wird Stephan Braun nicht. Gern beschäftigt er sich mit regionaler Forstgeschichte.
Langweilig wird Stephan Braun nicht. Gern beschäftigt er sich mit regionaler Forstgeschichte.
Judith Schumacher

Nach 40 Jahren im Sinziger Forst geht Förster Stephan Braun in Ruhestand. Sein Abschied spiegelt den Wandel: vom sauren Regen zur Hitze, neuen Schädlingen und der wachsenden Forderung nach Rücksicht im Wald.

Lesezeit 4 Minuten
Nahezu 40 Jahre lang, seit 1987, hat Förster Stephan Braun den Sinziger Forst betreut und ist nun in den verdienten Ruhestand verabschiedet worden. Zunächst war er fast 20 Jahre als staatlicher Förster für die Stadtwälder von Remagen und Sinzig zuständig, bevor er 2007 direkt in den Dienst der Stadt Sinzig wechselte.
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