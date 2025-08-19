Die Zukunft des Krankenhauses Maria Stern in Remagen ist weiterhin ungewiss. Der Förderverein aber, der vor 25 Jahren gegründet wurde, will sich weiter für den Erhalt einsetzen. Das macht die Vorsitzende in einer Stellungnahme deutlich.

Fehlendes Personal, eine Störung eines digitalen Informationssystems und die Ungewissheit darüber, wie es mit dem insolventen Betrieb weitergeht: Die Nachrichten, die unsere Zeitung an diesem Wochenende aus dem Remagener Krankenhaus erhalten hat, sind alles andere als gut. Jetzt meldet sich Pia Wasem, die Vorsitzende des Fördervereins von Maria Stern, zu Wort.

„Wir werden nicht müde zu betonen, wie wichtig der Standort des Krankenhauses Remagen für eine wohnortnahe gesundheitliche Versorgung ist.“

Pia Wasem

„Wir werden nicht müde zu betonen, wie wichtig der Standort des Krankenhauses Remagen für eine wohnortnahe gesundheitliche Versorgung ist. Hier wurden und werden Leben gerettet“, betont Pia Wasem. Die Beschäftigten stünden für die medizinische und pflegerische Versorgung unzähliger Bürger in ihrer Heimatregion. „Alle, die das Krankenhaus unterstützen möchten, können dies tun, indem sie das Haus weiterhin zur Behandlung oder in Notfällen aufsuchen. Denn der Betrieb läuft ohne Einschränkung weiter“, so die Vorsitzende weiter.

Die Angestellten seien nach wie vor im Einsatz, um die Patienten hervorragend zu versorgen. „Und sie machen einen ausgezeichneten Job“, meint die Vorsitzende des Fördervereins von Maria Stern. Sie weiß das Krankenhaus Remagen auch aus eigener Erfahrung im Dezember 2024 als Patientin zu schätzen. „Der Förderverein, der vor 25 Jahren zur Unterstützung des Krankenhauses gegründet wurde, wird auch weiterhin hinter dem Haus, seinen Mitarbeitenden und Patientinnen und Patienten stehen“, macht Pia Wasem deutlich.

i Pia Wasem, Vorsitzende des Fördervereins von Maria Stern Rike Schmickler-Bouvet

Sie werde fast täglich von Bürgern der Region angeschrieben oder angesprochen, die ihr mitteilen würden, wie wichtig ihnen der Fortbestand des Remagener Krankenhauses sei, berichtet die Vorsitzende des Fördervereins. „Und in einem Atemzug fragen viele mich, ob ich wüsste, wie es weitergehe“, ergänzt sie. Über die Kooperation des Ärzteteams des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen mit Kollegen des Johanniter Waldkrankenhauses in Bonn/Bad Godesberg im Bereich der Endoprothetik meint sie: „Von diesen Synergien werden sowohl die Medizinerinnen und Mediziner als auch die Patientinnen und Patienten profitieren.“

Seit fast einem halben Jahr im Schutzschirmverfahren

Zur Erinnerung: Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hatte im vergangenen März Insolvenz angemeldet. Seit fast einem halben Jahr befindet es sich nun in einem sogenannten Schutzschirmverfahren, einer Sonderform im Insolvenzrecht.

Dabei hat der Krankenhausverbund mit mehreren Standorten in den Kreisen Neuwied und Ahrweiler sowie die angeschlossenen Gesellschaften die Möglichkeit, sich unter der Rigide eines Insolvenzverwalters zu sanieren, um endlich wieder aus den roten Zahlen rauszukommen. Am vergangenen Wochenende hatte eine Medizinerin im Remagener Krankenhaus Maria Stern eklatante Missstände festgestellt und sich daraufhin mit weiteren Klinikmitarbeitern an unsere Zeitung gewandt.