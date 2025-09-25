Krankenhaus Linz-Remagen
Förderverein blickt Trägerwechsel positiv entgegen

Die Vorsitzende des Fördervereins Krankenhaus Maria Stern Remagen hat sich jetzt erfreut zu einem möglichen Trägerwechsel geäußert. Sie hofft, dass damit endlich Schluss mit den Gerüchten sein könnte.

Lesezeit 1 Minute
Pia Wasem, Vorsitzende des Fördervereins Krankenhaus Maria Stern, zeigt sich angesichts der aktuellen Entwicklungen des Verbundkrankenhauses Remagen-Linz erfreut. Kürzlich hatten die Verantwortlichen des Verbundkrankenhauses mit dem Gesellschafter Angela-von-Cordier-Stiftung verkündet, dass beide Standorte bestehen bleiben sollen, da sich mit großer Wahrscheinlichkeit ein Träger gefunden hat, nachdem die Verhandlungen mit einem ersten ...

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKrankenhauskrise

Top-News aus der Region