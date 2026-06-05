Unterstützung von zwei Banken Förderverein Adenau-Altenahr will sichtbarer werden Werner Dreschers 05.06.2026, 10:00 Uhr

i Spenden der beiden ortsansässigen Banken unterstützen die Öffentlichkeitsarbeit des Fördervereins. Dessen Vorsitzender Norbert Ulrich (1. von rechts) bedankt sich bei KSK-Geschäftsstellenleiter Christian Frings (1. von links) und VR-Bank-Geschäftsstellenleiter Christoph Frings (4. von rechts). Werner Dreschers

1000 Euro für den Förderverein Sozialstation Adenau-Altenahr: Damit unterstützen die Kreissparkasse Ahrweiler und die VR-Bank RheinAhrEifel den Verein dabei, ihre Öffentlichkeitsarbeit auszubauen.

Der Förderverein Sozialstation Adenau-Altenahr im Zweckverband der Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr unterstützt und hilft da, wo die Gelder der Kostenträger enden. Er steht seit 1994 helfend an der Seite der Sozialstation und hat auch nach über 30 Jahren nichts von seiner Attraktivität verloren.







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