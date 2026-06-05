1000 Euro für den Förderverein Sozialstation Adenau-Altenahr: Damit unterstützen die Kreissparkasse Ahrweiler und die VR-Bank RheinAhrEifel den Verein dabei, ihre Öffentlichkeitsarbeit auszubauen.
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Der Förderverein Sozialstation Adenau-Altenahr im Zweckverband der Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr unterstützt und hilft da, wo die Gelder der Kostenträger enden. Er steht seit 1994 helfend an der Seite der Sozialstation und hat auch nach über 30 Jahren nichts von seiner Attraktivität verloren.