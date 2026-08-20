Ortsbeirat verärgert
Fördert Halteverbot zu schnelles Fahren in Birresdorf?
Für Ärger zwischen Verwaltung und Ortsbeirat Birresdorf sorgt dieses Schild in der Talstraße.
Für Ärger zwischen Verwaltung und Ortsbeirat Birresdorf sorgt dieses Schild in der Talstraße.
Thomas Weber

In Birresdorf sorgen temporäre Halteverbote der Verwaltung für Ärger. Die Bürger hatten stets in der Ortsdurchfahrt geparkt und so die Geschwindigkeit des Verkehrs reguliert. Das geht nicht mehr – und soll seitens der Verwaltung auch so bleiben.

Lesezeit 2 Minuten
Im Birresdorfer Ortsbeirat vergeht kaum eine Sitzung ohne Punkte zum ruhenden Verkehr oder zum Durchgangsverkehr. Das war auch bei der jüngsten Tagung des Gremiums nicht anders. Dabei deutet einiges auf einen Konflikt zwischen der Grafschafter Verwaltung und dem Ortsbeirat hin.
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