Projekt MemoriAhr Flutstele in Antweiler erinnert an Katastrophe Werner Dreschers 20.05.2026, 05:00 Uhr

i Die Stele in Antweiler ist Mahnung für die Zukunft. Werner Dreschers

Die nächste Flutstele des Projektes MemoriAhr ist jetzt in Antweiler eingeweiht worden. Texte, Zeitzeugen und Engagierte verknüpfen Erinnerung, Solidarität und den Blick auf künftigen Hochwasserschutz.

In Antweiler ist jetzt eine weitere der 35 geplanten Flutstelen im Rahmen des Projektes MemoriAhr zur Erinnerung an die Katastrophe im Ahrtal von 2021 enthüllt worden. Zu dem festlichen Akt unweit der Vereinshütte des Eifelvereins am sogenannten Ausschauplatz fanden sich knapp 50 Menschen ein, darunter auch Vertreter der Politik wie der frisch gebackene Landtagsabgeordnete Guido Orthen (CDU).







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