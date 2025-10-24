Freude in Ahrweiler: Nach der Flut mussten drei Gemälde von Carl Weisgerber aufwendig restauriert werden, nun sind sie zurück. Sie gehören zu den eingelagerten Kunstwerken des Stadtmuseums, die lange in einer überfluteten Tiefgarage gefangen waren.
Heike Wernz-Kaiser ist überglücklich. Drei großformatige Gemälde des 1891 in Ahrweiler geborenen Künstlers Carl Weisgerber hat die Restauratorin Eva Brachert vom Landesmuseum Mainz wieder zurück in den Bestand des Ahrweiler Stadtmuseums gebracht.