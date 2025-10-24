Gemälde wurden restauriert Flutgeschädigte Bilder kehren nach Ahrweiler zurück Gabi Geller 24.10.2025, 12:00 Uhr

i Freude in Ahrweiler: Nach der Flut mussten drei Gemälde von Carl Weisgerber restauriert werden. Nun sind sie zurück. Heike Wernz-Kaiser, Eva Brachert und Ortsvorsteher Ferdi Heuwagen (von links) waren bei der Übergabe dabei. Martin Gausmann

Freude in Ahrweiler: Nach der Flut mussten drei Gemälde von Carl Weisgerber aufwendig restauriert werden, nun sind sie zurück. Sie gehören zu den eingelagerten Kunstwerken des Stadtmuseums, die lange in einer überfluteten Tiefgarage gefangen waren.

Heike Wernz-Kaiser ist überglücklich. Drei großformatige Gemälde des 1891 in Ahrweiler geborenen Künstlers Carl Weisgerber hat die Restauratorin Eva Brachert vom Landesmuseum Mainz wieder zurück in den Bestand des Ahrweiler Stadtmuseums gebracht.







