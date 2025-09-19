Geld für Wiederaufbau Ahrtal Flutbetroffene schildern Probleme mit der Landesbank Frank Bugge 19.09.2025, 06:00 Uhr

i Anneliese Baltes und Thorsten Rech haben die öffentliche Pressekonferenz und das Treffen mit ISB-Antragstellern initiiert. Frank Bugge

Für viele, die nach der Ahrflut auf die 80-prozentige staatliche Wiederaufbauhilfe angewiesen sind, läuft das Verfahren nicht reibungslos. Darüber wollten die Betroffenen mit Vertretern der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz sprechen.

Für Ärger und Wut, Frust und Verzweiflung bei Flutbetroffenen sorgt vier Jahre nach der Flutkatastrophe die schleppende und zögerliche Antrags- und Auszahlungspraxis für die 80-prozentige staatliche Wiederaufbauhilfe an nicht Elementarversicherte durch die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB).







