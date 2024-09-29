Erstes gemeindeeigenes Sanierungsprojekt im ehemaligen Altenahrer Bahnhof beendet
Flut überstanden: Taverna Sirtaki in Altenahr ist wieder da
Der Wiederaufbau nach der Ahrflut ist in Altenahr in vollem Gange. Während viele Privathäuser bereits schon vollständig saniert sind, ist am Freitag nun auch in das gemeindeeigene ehemalige Bahnhofsgebäude an der Altenburger Straße 1a wieder das Leben zurückgekehrt. Im Rahmen einer Feierstunde wurde der Innenbereich der Taverna Sirtaki offiziell wieder eröffnet.
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Für Evangelos und Anke Papageorgiou, Pächter der Taverna Sirtaki, war dies ein großer Moment. „Wir sind 1994 hier, aber bei der Flut hatten wir alles verloren“, blickte Anke Papageorgiou auf die vergangenen drei Jahre zurück. Es sei eine schwere Zeit gewesen, berichtete sie.