Flut-Stele für Katharina Kraatz in Barweiler eingeweiht

Bislang sind in drei von der Flut betroffenen Ortsgemeinden in Gedenken an die Opfer Flut-Stelen errichtet worden. Auf private Initiative hin ist nun ein Barweiler eine weitere hinzugekommen.

Für die in der Flutnacht verstorbene Feuerwehrfrau Katharina Kraatz ist in Barweiler auf einer Rasenfläche an der Wallfahrtskirche auf private Initiative hin eine Gedenkstele errichtet worden. Diese Stele hat jetzt auch den Segen der Kirche.

Text und Foto zieren die Stele

„Am 14. Juli 2021 verlor die Feuerwehrfrau Katharina Maria Kraatz ihr Leben beim Versuch, auf dem Campingplatz Stahlhütte bei Dorsel im Einsatz mit der Freiwilligen Feuerwehr Barweiler eine von der rasant ansteigenden Hochwasserflut bedrohte Frau zu retten. Katharina war eine selbstbewusste, zielstrebige, hilfsbereite, anpackende junge Frau, die gerne gelacht und gefeiert hat. Sie hatte ein ganz großes Herz. An der Feuerwehr liebte sie die Kameradschaft, den Zusammenhalt und die Gewissheit, dass sich alle aufeinander verlassen können. Sie liebte es, mit der Feuerwehr Menschen in Not helfen zu können“, so der Text mit Foto auf einer Seite der Stele aus Cortenstahl.

Zahlreiche Menschen nahmen an der Gedenkfeier mit der Einsegnung der Erinnerungsstele teil. Sie würdigten den selbstlosen Einsatz der mutigen Feuerwehrfrau und drückten den Eltern Frauke und Udo Kraatz ihre Anteilnahme am Schicksal der Tochter aus.

i Eine der vier Seiten der Stele zeigt ein Bild von Katharina Maria Kraatz. Werner Dreschers

Bereits in jungen Jahren sei sie fasziniert von der Feuerwehr gewesen. Es habe ihr Freude gemacht, in der Jugendfeuerwehr gemeinsam mit Vater Udo neue Mitglieder auszubilden, die Nachfolge des Vaters anzutreten. Katharina werde als engagierter, hilfsbereiter und lebenslustiger Mensch in Erinnerung bleiben, für alle unvergessen, wie Wehrführer Torsten Möseler betonte.

Weitere Stelen sollen noch folgen

In mehreren Reden wurde der Feuerwehrfrau gedacht. Die Vertreter der örtlichen Freiwillige Feuerwehr, aber auch Abordnungen anderer Feuerwehren bekundeten ihr Mitgefühl. Wehrleiter Dieter Merten, Kreisjugendfeuerwehrleiter Dirk Schorn, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Alexander Krahe, waren Gäste der Zeremonie, ebenso Ortsbürgermeister Norbert Cläsgens. Pfarrer Rainer Justen segnete später gemeinsam mit Katharinas Mutter die Stele.

Annette Holzapfel, Initiatorin und Leiterin des Stelen-Projektes, nahm ebenfalls teil. Bislang sind vier Stelen nach einem Designentwurf von Andreas Schmickler errichtet worden, drei in flutbetroffenen Kommunen, die in Barweiler privat für Katharina mit der Unterstützung der Pfarreiengemeinschaft. Weitere Stelen entlang der betroffenen Orte sollen folgen.

i Udo und Frauke Kraatz, Hajo Meyer und die Projektinitiatorin und -leiterin Annette Holzapfel stehen vor der Stele. Werner Dreschers

Die Zeremonie gab Anlass, das Wirken aller Mitglieder der Blaulichtfamilie während und nach der Flutkatastrophe nochmals zu würdigen. Es sei ein Einsatz bis an die physischen und psychischen Grenzen gewesen, so Guido Nisius, Bürgermeister der VG Adenau. Den Zusammenhalt, die Leistungsbereitschaft und die Hilfsbereitschaft würdigte der Erste Kreisbeigeordnete Horst Gies auch in Vertretung für Landrätin Cornelia Weigand. Mit der Stele erhalte der Einsatz von Katharina Kraatz eine bleibende Würdigung. Er dankte allen Beteiligten für die Ausrichtung der Zeremonie, die vielen Menschen ein echtes Anliegen war.