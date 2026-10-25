Förster hat schon erste Pläne Florian Engel ist neuer Chef im Sinziger Stadtwald Judith Schumacher 25.10.2026, 14:00 Uhr

i Der 42-jährige Florian Engel wird nun Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Sinziger Stadtwald sein. Judith Schumacher

Sinzig hat einen neuen Hüter des Grüns: Florian Engel übernimmt die Pflege des 900 Hektar großen Stadtwalds. Der Förster folgt auf Stephan Braun, der nach 40 Jahren offiziell verabschiedet wurde. Was Engel jetzt plant.

„Bäumchen, wechsle dich“ hieß es jetzt im Sinziger Rathaus. Nach fast 40 Jahren als Förster wurde Stephan Braun in der jüngsten Stadtratssitzung offiziell verabschiedet, sein Nachfolger Florian Engel wurde begrüßt. Ab sofort ist der 42-jährige Engel dafür zuständig, den Sinziger Stadtwald mit seinen rund 900 Hektar, die sich auf den Ziemert, den Mühlenberg und den Harterscheid verteilen, für die kommenden Generationen resilient, klimagerecht und ...







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