Entwarnung in Dernau
Fliegerbombe aus dem Weltkrieg erfolgreich entschärft
Eine Lagebesprechung kurz vor der Bombenentschärfung in Dernau
Eine Lagebesprechung kurz vor der Bombenentschärfung in Dernau
Thorsten Trütgen / VG Altenahr

Wie im vergangenen Jahr in Ahrweiler ist nun auch in Dernau eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am freitagvormittag sollte neben einer Evakuierung auch die Entschärfung der Bombe über die Bühne gehen.

Lesezeit 1 Minute
Aufatmen an der Ahr: Die am Donnerstag in Dernau bei Sondierungsarbeiten im Rahmen von Wiederherstellungsmaßnahmen an der Ahr gefundene Weltkriegsbombe wurde vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz erfolgreich entschärft. Eine Gefahr besteht nicht mehr, teilt die VG-Verwaltung mit.

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