Im Ahrtal erproben Forscher und Helfer Drohnen, VR‑Brillen und Echtzeitdaten für den Hochwasserschutz – soll das fliegende Auge künftig Leben retten? Ein EU‑Projekt bündelt Erfahrungen aus der Flut von 2021.
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Das Wasser kommt. Erst ist nur Altenburg betroffen, doch stündlich dringen die Fluten weiter vor: Laach, Altenahr, Schuld. In der simulierten Einsatzleitstelle im Haus des DRK-Ortsvereins Bad Neuenahr-Ahrweiler bleibt der Krisenstab ruhig und arbeitet konzentriert mit Echtzeitdaten, um das Vorgehen der Einsatzkräfte zu verbessern.