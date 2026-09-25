Drohnen im Ahrtal aufgestiegen Fliegendes Auge sammelt Daten für schnellere Rettung Thomas Kölsch 25.09.2026, 14:00 Uhr

i Eine Drohne hebt bei Mayschoß ab. Thomas Kölsch

Im Ahrtal erproben Forscher und Helfer Drohnen, VR‑Brillen und Echtzeitdaten für den Hochwasserschutz – soll das fliegende Auge künftig Leben retten? Ein EU‑Projekt bündelt Erfahrungen aus der Flut von 2021.

Das Wasser kommt. Erst ist nur Altenburg betroffen, doch stündlich dringen die Fluten weiter vor: Laach, Altenahr, Schuld. In der simulierten Einsatzleitstelle im Haus des DRK-Ortsvereins Bad Neuenahr-Ahrweiler bleibt der Krisenstab ruhig und arbeitet konzentriert mit Echtzeitdaten, um das Vorgehen der Einsatzkräfte zu verbessern.







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