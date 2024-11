Für den guten Zweck Firma spendet in Sinzig 23.000 Euro an Lebenshilfe Judith Schumacher 21.11.2024, 10:25 Uhr

i Das Unternehmen Caverion spendete an die Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler (von links): Jörg Schwarze, Caverion Deutschland, Hans-Christian Seifert, Geschäftsführer Lebebnshilfe, Bürgermeister Andreas Geron und Gregor Omphalius, Stellvertreter des Betriebsrats. Hans-Jürgen Vollrath

Die Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler darf sich über eine hohe Spende freuen. Ein Sinziger Unternehmen zeigt sich erneut erkenntlich.

Über eine großzügige Spende in Höhe von 23.320 Euro kann sich jetzt die Lebenshilfe im Kreis Ahrweiler freuen. Das Unternehmen Caverion Deutschland in Sinzig überreichte das Geld jetzt. Jörg Schwarze, Niederlassungsleiter der Caverion Deutschland in Köln, und Betriebsratsvorsitzender Gregor Omphalius, übergaben den symbolischen Scheck an Hans-Christian Seifert, Geschäftsführung der Lebenshilfe Kreis Ahrweiler, in Anwesenheit des Bürgermeisters ...

