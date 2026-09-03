Hochwasserschutz nach der Flut
Finanziert das Land die Rückhaltebecken im Ahrtal mit?
Ob die geplanten Regenrückhaltebecken hier ebenfalls Thema waren? Am 14. Juli begrüßte Landrätin Cornelia Weigand (parteilos, re
Ob die geplanten Regenrückhaltebecken hier ebenfalls Thema waren? Am 14. Juli begrüßte Landrätin Cornelia Weigand (parteilos, rechts) den rheinland-pfälzischen Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU, links) und den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) im Ahrtal zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Kreis Ahrweiler plant Hochwasserrückhaltebecken, um eine erneute Flutkatastrophe zu verhindern. Um das finanzieren zu können, müssen Land und Bund unterstützen. Wie ist der aktuelle Stand und was sagt Ministerpräsident Gordon Schnieder dazu?

Lesezeit 3 Minuten
Experten sagen, ohne die Hochwasserrückhaltebecken im Kreis Ahrweiler wäre eine Flut an der Ahr heute nahezu genauso zerstörerisch, wie sie es am 14. Juli 2021 war. Damals starben allein im Ahrtal 135 Menschen in einer Nacht. Bund und Länder hatten in der Folge den Aufbauhilfefonds eingerichtet, um den Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten zu unterstützen.
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