„Ahrena der Ideen“ Finalisten erhalten in Dernau insgesamt 290.000 Euro Eberhard Thomas Müller 27.11.2025, 15:00 Uhr

i In der dritten Kategorie gab es für die glücklichen Gewinner gleich viermal 50.000 Euro. Eberhard Thomas Müller

Die „Ahrena der Ideen“ gipfelte jetzt in Dernau in einem stimmungsvollen Abend, bei dem die Finalisten dicke Schecks einheimsen konnten. Insgesamt ging es

Mit der „Ahrena der Ideen“ hatte der Spenden-Shuttle-Verein zum größten Ideenwettbewerb in der Geschichte des Ahrtals aufgerufen. Gemeinnützige Vereine mit Sitz im Ahrtal sowie Städte, Kommunen und Ortsgemeinden waren eingeladen, zukunftsweisend gemeinnützige oder dem Gemeinwohl dienenden Projekte vorzustellen, die das ehrenamtliche Engagement stärken.







Artikel teilen

Artikel teilen