Dreharbeiten in Bad Neuenahr
Filmteam produziert einen Vierteiler über die Ahrflut
Derzeit laufen Dreharbeiten für eine neue, fiktive ARD-Serie zur Flut im Ahrtal.
Derzeit laufen Dreharbeiten für eine neue, fiktive ARD-Serie zur Flut im Ahrtal.
Rico Rossival

Im Ahrtal ist in diesen Tagen ein großes Filmteam unterwegs: Der SWR dreht eine neue, fiktive Serie über die Flutkatastrophe. Dabei geht es um viel Fingerspitzengefühl, denn die Macher des Vierteilers möchten niemanden retraumatisieren. 

Lesezeit 3 Minuten
Ungewohnte Töne dringen derzeit aus der Küche des traditionsreichen Hotels Hohenzollern hoch über dem Ahrtal. Statt „Das Kalbsrückensteak für Tisch 17!“ heißt es derzeit: „Et action!“ Dem Ruf auf Französisch geht ein englisches „Attention! Rehearsal!
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