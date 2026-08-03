Im Ahrtal ist in diesen Tagen ein großes Filmteam unterwegs: Der SWR dreht eine neue, fiktive Serie über die Flutkatastrophe. Dabei geht es um viel Fingerspitzengefühl, denn die Macher des Vierteilers möchten niemanden retraumatisieren.
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Ungewohnte Töne dringen derzeit aus der Küche des traditionsreichen Hotels Hohenzollern hoch über dem Ahrtal. Statt „Das Kalbsrückensteak für Tisch 17!“ heißt es derzeit: „Et action!“ Dem Ruf auf Französisch geht ein englisches „Attention! Rehearsal!