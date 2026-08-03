Dreharbeiten in Bad Neuenahr Filmteam produziert einen Vierteiler über die Ahrflut Martin Ingenhoven 03.08.2026, 13:00 Uhr

i Derzeit laufen Dreharbeiten für eine neue, fiktive ARD-Serie zur Flut im Ahrtal. Rico Rossival

Im Ahrtal ist in diesen Tagen ein großes Filmteam unterwegs: Der SWR dreht eine neue, fiktive Serie über die Flutkatastrophe. Dabei geht es um viel Fingerspitzengefühl, denn die Macher des Vierteilers möchten niemanden retraumatisieren.

Ungewohnte Töne dringen derzeit aus der Küche des traditionsreichen Hotels Hohenzollern hoch über dem Ahrtal. Statt „Das Kalbsrückensteak für Tisch 17!“ heißt es derzeit: „Et action!“ Dem Ruf auf Französisch geht ein englisches „Attention! Rehearsal!







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