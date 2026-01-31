Von Stromberg bis Cobra 11 Film ab: Was und wo im Ahrkreis schon gedreht wurde Lydia Schauff 31.01.2026, 08:00 Uhr

i Für eine Folge von Cobra 11 wurde das Steigenberger Hotel 2017 zum Schlosshotel Bad Neuenahr. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ob für Action-Serien oder Krimis: Der Kreis Ahrweiler diente schon einigen Filmteams als Kulisse. Und auch „McDreamy“ war schon da. Ein Überblick, an welchen Orten für welche Filme und Serien schon gedreht wurde.

Es ist schon ein Jahrzehnt her, da streifte US-Schauspieler Patrick Dempsey, der auch ein passionierter Rennfahrer ist, durch den Adenauer Forst. Im Juli 2015 dienten Wälder bei Kaltenborn und Müllenbach als Kulisse für einen Spot in Vorbereitung zu seiner Teilnahme an einem Rennen auf dem Nürburgring im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), die er in einem Porsche bestritten hat.







