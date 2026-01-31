Von Stromberg bis Cobra 11
Film ab: Was und wo im Ahrkreis schon gedreht wurde
Für eine Folge von Cobra 11 wurde das Steigenberger Hotel 2017 zum Schlosshotel Bad Neuenahr.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ob für Action-Serien oder Krimis: Der Kreis Ahrweiler diente schon einigen Filmteams als Kulisse. Und auch „McDreamy“ war schon da. Ein Überblick, an welchen Orten für welche Filme und Serien schon gedreht wurde.

Lesezeit 6 Minuten
Es ist schon ein Jahrzehnt her, da streifte US-Schauspieler Patrick Dempsey, der auch ein passionierter Rennfahrer ist, durch den Adenauer Forst. Im Juli 2015 dienten Wälder bei Kaltenborn und Müllenbach als Kulisse für einen Spot in Vorbereitung zu seiner Teilnahme an einem Rennen auf dem Nürburgring im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), die er in einem Porsche bestritten hat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren