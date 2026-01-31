Ob für Action-Serien oder Krimis: Der Kreis Ahrweiler diente schon einigen Filmteams als Kulisse. Und auch „McDreamy“ war schon da. Ein Überblick, an welchen Orten für welche Filme und Serien schon gedreht wurde.
Es ist schon ein Jahrzehnt her, da streifte US-Schauspieler Patrick Dempsey, der auch ein passionierter Rennfahrer ist, durch den Adenauer Forst. Im Juli 2015 dienten Wälder bei Kaltenborn und Müllenbach als Kulisse für einen Spot in Vorbereitung zu seiner Teilnahme an einem Rennen auf dem Nürburgring im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), die er in einem Porsche bestritten hat.