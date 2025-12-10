Stattdessen SB-Automat geplant Filiale der VR Bank in Heimersheim schließt zum März Silke Müller 10.12.2025, 09:18 Uhr

i Aus dem Standort der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel in Heimersheim soll eine Selbstbedienungsfiliale werden. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In manchen Orten ist eine Bankfiliale weit mehr als nur eine Lokalität, in der Geldgeschäfte abgewickelt werden. Man kommuniziert miteinander, hilft sich weiter. In Heimersheim ist das der Fall. Doch das wird wohl bald vorbei sein.

Die VR Bank Rhein-Ahr-Eifel will ihren Standort in Heimersheim zum 31. März 2026 in eine Selbstbedienungsfiliale umwandeln. Das hat das Geldinstitut auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. „Hintergrund ist eine umfassende Analyse, in der wir sämtliche relevanten Daten ausgewertet haben – darunter Servicefrequenzen sowie ein fortlaufendes Protokoll unserer Berater über Kundenaufkommen und Beratungsbedarf, Nutzungszahlen der Geldautomaten und ...







Artikel teilen

Artikel teilen