Versammlung in Adenau Feuerwehrleute bekommen Ehrenzeichen in Hocheifelhalle Werner Dreschers 01.12.2025, 17:00 Uhr

i Die vielen Feuerwehrleute erhielten das Silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen. Werner Dreschers

In der Adenauer Hocheifelhalle sind am Donnerstagabend zahlreiche Feuerwehrleute der Verbandsgemeinde ausgezeichnet worden. Und es sind weitere Nachwuchskräfte verpflichtet worden – für die Wehren der VG ein guter Ausblick.

Allen Rednern in der Versammlung in der Hocheifelhalle Adenau gemein war der ausdrückliche Dank und großer Respekt vor der Arbeit der Feuerwehren, vor ihrem gewissenhaften und stets engagierten Einsatzwillen. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau (VG), Guido Nisius, begrüßte die Kameradinnen und Kameraden.







