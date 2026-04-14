Sinzigs Stadtrat fordert Einsicht in die Objektpläne, bevor der Bau des Feuerwehrgerätehauses weiter geplant wird. Die Jahnwiese gilt als Standortfavorit. Nun werden die Pläne erst nicht öffentlich den Ratsmitgliedern vorgestellt.
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Die Sinziger Mandatsträger erwarten gespannt die Vorlage der Objektplanung zur Bebauung der Jahnwiese mit dem seit Jahrzehnten erwarteten neuen Feuerwehrgerätehaus. In der Sitzung am Montag, 26. März, hatte der Stadtrat die zweite Änderung des Bebauungsplans unter der Bezeichnung „Teilgebiet Barbarossastraße“ nach längerer Diskussion verschoben.