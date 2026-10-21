Planung läuft Feuerwehrhaus in Oberwinter soll erweitert werden Judith Schumacher 21.10.2026, 19:00 Uhr

i Am Randgebiet des FFH-Gebiets in Oberwinter soll das Feuerwehrgerätehaus erweitert werden, wie der stellvertretende Bauamtsleiter Frank Nelles erläuterte. Judith Schumacher

Im Bauausschuss in Remagen wurde jetzt eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, wie das Feuerwehrgerätehaus in Oberwinter erweitert und umgebaut werden kann. Es bleiben allerdings noch viele Ungewissheiten.

Um die Erweiterung und den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Oberwinter ging es beim zweiten Tagesordnungspunkt des Bauausschusses der Stadt Remagen am Dienstagabend. Dazu wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt, die dem Bauausschuss vorlag. Der stellvertretende Bauamtsleiter erklärte, dass derzeit auch Gespräche über die Feuerwehrgebäude in Kripp und Unkelbach geführt werden, die nach und nach erneuert werden sollen.







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