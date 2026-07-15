Hitze in Kreis Ahrweiler
Feuerwehren warnen vor erhöhter Brandgefahr
Das ausgebrannte landwirtschaftliche Gerät in Rodder.
Das ausgebrannte landwirtschaftliche Gerät in Rodder.
Werner Dreschers

Die aktuelle Dürreperiode sorgt auch im Kreis Ahrweiler für eine erhöhte Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden. Die Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Brände dieser Art gegeben.

Lesezeit 1 Minute
Der Klimawandel mit extremer Hitze und mit lang anhaltenden Trockenperioden bringt große Brandgefahren mit sich. Wälder und Felder entzünden sich leicht, der kleinste Funkenflug kann zu katastrophalen Folgen führen. Die Feuerwehren warnen deshalb.
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